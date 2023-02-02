Родителей малышей научат оказывать первую помощь

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Проект рассчитан на родителей детей от 0 до 7 лет, воспитателей детских садов и тренеров грудничковых бассейнов. Дети в возрасте до 7 лет образуют группу наиболее высокого риска по отравлениям, утоплениям, удушью дыхательных путей инородным телом и т.п.В рамках проекта планируется организовать в Саратове и Энгельсе бесплатные практические курсы по оказанию первой помощи детям. «Формирование практических навыков у родителей и воспитателей с отработкой на индивидуальных манекенах – тренажерах позволит им не растеряться в экстремальных ситуациях и действовать по четкому алгоритму оказания первой помощи ребенку до приезда специалистов». – отмечают организаторы. Занятия будут проводить практикующие врачи реаниматологи, имеющие соответствующий опыт и образование.Реализует проект автономная некоммерческая организация «Саратовский центр первой помощи и добровольчества «Росток».