2 Февраля 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 02 февраля
Контрактную систему в сфере госзакупок планируют модернизировать
17:50 | 02 февраля
Рост компенсации за проезд льготников назван шагом навстречу транспортной отрасли региона
16:00 | 02 февраля
В Саратове началась установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД
15:03 | 02 февраля
Саратовская область стала пилотным регионом Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства
14:02 | 02 февраля
2 февраля - День Победы в Сталинградской битве
13:00 | 02 февраля
Родителей малышей научат оказывать первую помощь
12:00 | 02 февраля
В феврале Казань примет третьи Фиджитал Игры по киберспортивным дисциплинам
11:02 | 02 февраля
Железнодорожный переезд в Ленинском районе Саратова будет временно закрыт до 4 февраля
10:01 | 02 февраля
Саратовский студент избран на должность сопредседателя Общественного молодёжного совета при Пензенской городской Думе
09:00 | 02 февраля
Молодежка «Кристалла» обыграла хоккеистов команды «Прогресс»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Родителей малышей научат оказывать первую помощь

Новости
В области будет реализован социальный проект «Научись оказывать первую помощь ребенку в жизнеугрожающих состояниях», получивший поддержку Фонда Президентских грантов.

Родителей малышей научат оказывать первую помощь


Проект рассчитан на родителей детей от 0 до 7 лет, воспитателей детских садов и тренеров грудничковых бассейнов. Дети в возрасте до 7 лет образуют группу наиболее высокого риска по отравлениям, утоплениям, удушью дыхательных путей инородным телом и т.п.

В рамках проекта планируется организовать в Саратове и Энгельсе бесплатные практические курсы по оказанию первой помощи детям. «Формирование практических навыков у родителей и воспитателей с отработкой на индивидуальных манекенах – тренажерах позволит им не растеряться в экстремальных ситуациях и действовать по четкому алгоритму оказания первой помощи ребенку до приезда специалистов». – отмечают организаторы. Занятия будут проводить практикующие врачи реаниматологи, имеющие соответствующий опыт и образование.


Реализует проект автономная некоммерческая организация «Саратовский центр первой помощи и добровольчества «Росток».