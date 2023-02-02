В феврале Казань примет третьи Фиджитал Игры по киберспортивным дисциплинам

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С 5 по 11 февраля в Казани пройдут третьи Фиджитал Игры. В программу соревнований войдут пять фиджитал-дисциплин: турниры по Dota 2, MLBB, CS:GO и Warface в сочетании с лазертагом, а также соревнования по скоростному прохождению игр (Speedrun).Speedrun будет включать такие легендарные игры как «Super Mario bros», «Chip'n'Dale», «Resident evil 2 Remake», «Hitman: Codename 47» и другие. Мероприятия пройдут на площадках ИТ-Парк и Казань Экспо.5 февраля стартует спортивный фиджитал-сезон 2023 года, откроют его Фиджитал Игры-3 по трем киберспортивным челленджам: тактический, боевой и прохождение игр на скорость.: 5-8 февраля: 4 команды по 3 спортсменаКаждый участник будет проходить на скорость видеоигры как на ретро-консолях, так и на современных компьютерах. Спортсменов ждут легендарные бродилки «Super Mario bros», «Comix Zone» и «Chip'n'Dale», хорроры «Resident evil 2 Remake», «Little Nightmares» и «Mirror's Edge», а также «Hitman: Codename 47», «Quake» и «Serious Sam The First encounter». Победу одержит та команда, чьи участники принесут наибольшее количество очков, пройдя миссии быстрее всех. После завершения соревнований команды примут участие в шоу-матче по лазертагу, победители которого смогут получить дополнительные призы. Результаты матча не будут влиять на баллы киберспортивной части турнира.: 6-8 февраля: 4 команды по 7 участниковВ феврале также пройдут соревнования по популярным играм Dota 2 и MLBB («Mobile Legends: Bang Bang»). Команды проведут матчи по олимпийской системе с соблюдением правил компьютерного спорта. Так же, как и в Speedrun, после окончания киберсоревнований команды сразятся в шоу-матче по лазертагу.9-10 февраля: 4 команды по семь человекВ рамках дисциплин по трехмерному тактическому бою фиджитал-спортсмены покажут свое мастерство во всемирно-известных играх CS:GO и Warface, после чего сразятся в лазертаге.В цифровой-части команды сначала сыграют друг с другом на консоли и за победу в каждом раунде матча получат по одному очку. Затем их ждет физическая часть — матч 5 на 5 по лазертагу в формате «Установка фиджитал пламени». В этой дисциплине за победу в раунде участники могут заработать два балла. В случае равенства очков победит тот участник, который набрал больше фрагов на двух этапах.: 11 февраля: сквады по 4 человекаФиджитал игры завершатся шоу-матчем по лазертагу между участниками соревнований по CS:GO и Warface. Формат лазертаг-поединка будет максимально приближен к правилам компьютерных игр в формате королевской битвы (PUBG, Fornite и т.д.) с сужающимися зонами действия и сбором предметов.Фиджитал Игры будут транслироваться на каналах проекта «Игры Будущего», а также на площадках VK — VK Play и VK. За соревнованиями можно будет следить по ссылке https://gof.vkplay.ru/.Фиджитал Игры проводятся в преддверии «Игр Будущего» 2024. В 2022 году были организованы две серии Фиджитал Игр, в рамках которых прошли соревнования по Beat Saber, гонкам дронов, футболу, баскетболу, хоккею, единоборствам, гонкам в формате фиджитал. Суммарно в соревнованиях уже приняли участие 38 команд из семи стран, просмотры составили 36,5 млн.