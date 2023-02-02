Железнодорожный переезд в Ленинском районе Саратова будет временно закрыт до 4 февраля
В связи с ремонтными работами до 4 февраля будет ограничено движение через железнодорожный переезд на 16 км перегона Курдюм – Липовский в Ленинском районе Саратова.
Объезд возможен под путепроводом на 21 км перегона Курдюм – Липовский (пересечение с Вольским трактом).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.
Объезд возможен под путепроводом на 21 км перегона Курдюм – Липовский (пересечение с Вольским трактом).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.