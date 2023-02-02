Саратовский студент избран на должность сопредседателя Общественного молодёжного совета при Пензенской городской Думе

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Молодёжный совет — площадка консолидации представителей различных групп молодёжи, детских и молодёжных объединений для координации совместных действий и выработки общего запроса молодёжи к органам муниципальной власти города.«Моя общая цель — организация на местном уровне, самом близком к населению, в том числе и молодёжи, целостной системы реализации молодёжной политики, направленной на успешную социализацию и эффективную самореализации молодых людей, развитие её потенциала в интересах города, региона и страны.Именно к этому я буду стремится на новом посту. Главным же показателем эффективности моей деятельности будет решение реальных проблем молодёжи сегодняшнего и завтрашнего дня; реализация проектов и мероприятий, которые интересны и полезны молодёжи; развитие инфраструктуры молодёжной политики», – поделился своими планами Егор.