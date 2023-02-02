2 Февраля 2023 ЧЕТВЕРГ
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11:02 | 02 февраля
Железнодорожный переезд в Ленинском районе Саратова будет временно закрыт до 4 февраля
10:01 | 02 февраля
Саратовский студент избран на должность сопредседателя Общественного молодёжного совета при Пензенской городской Думе
09:00 | 02 февраля
Молодежка «Кристалла» обыграла хоккеистов команды «Прогресс»
18:01 | 01 февраля
Жители области будут обеспечены качественной питьевой водой
17:00 | 01 февраля
В Саратовской области изобрели уникальный вездеход для преодоления труднодоступных мест
16:03 | 01 февраля
В Саратовской области зарегистрировали первого ребенка онлайн
15:05 | 01 февраля
Онлайн-уроки по финансовой грамотности пройдут для учащихся Саратовской области
14:05 | 01 февраля
С 1 февраля в саратовских школах и детсадах начнут собирать крышечки
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В Саратове стартует прием заявлений на детский отдых в лагерях
12:02 | 01 февраля
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Саратовский студент избран на должность сопредседателя Общественного молодёжного совета при Пензенской городской Думе

Новости
Студент третьего курса Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Егор Москалев избран на должность сопредседателя Общественного молодёжного совета при Пензенской городской Думе VII созыва.
Саратовский студент избран на должность сопредседателя Общественного молодёжного совета при Пензенской городской Думе

Молодёжный совет — площадка консолидации представителей различных групп молодёжи, детских и молодёжных объединений для координации совместных действий и выработки общего запроса молодёжи к органам муниципальной власти города.

«Моя общая цель — организация на местном уровне, самом близком к населению, в том числе и молодёжи, целостной системы реализации молодёжной политики, направленной на успешную социализацию и эффективную самореализации молодых людей, развитие её потенциала в интересах города, региона и страны.

Именно к этому я буду стремится на новом посту. Главным же показателем эффективности моей деятельности будет решение реальных проблем молодёжи сегодняшнего и завтрашнего дня; реализация проектов и мероприятий, которые интересны и полезны молодёжи; развитие инфраструктуры молодёжной политики», – поделился своими планами Егор.