Саратовский студент избран на должность сопредседателя Общественного молодёжного совета при Пензенской городской Думе
Студент третьего курса Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Егор Москалев избран на должность сопредседателя Общественного молодёжного совета при Пензенской городской Думе VII созыва.
Молодёжный совет — площадка консолидации представителей различных групп молодёжи, детских и молодёжных объединений для координации совместных действий и выработки общего запроса молодёжи к органам муниципальной власти города.
«Моя общая цель — организация на местном уровне, самом близком к населению, в том числе и молодёжи, целостной системы реализации молодёжной политики, направленной на успешную социализацию и эффективную самореализации молодых людей, развитие её потенциала в интересах города, региона и страны.
Именно к этому я буду стремится на новом посту. Главным же показателем эффективности моей деятельности будет решение реальных проблем молодёжи сегодняшнего и завтрашнего дня; реализация проектов и мероприятий, которые интересны и полезны молодёжи; развитие инфраструктуры молодёжной политики», – поделился своими планами Егор.
Молодёжный совет — площадка консолидации представителей различных групп молодёжи, детских и молодёжных объединений для координации совместных действий и выработки общего запроса молодёжи к органам муниципальной власти города.
«Моя общая цель — организация на местном уровне, самом близком к населению, в том числе и молодёжи, целостной системы реализации молодёжной политики, направленной на успешную социализацию и эффективную самореализации молодых людей, развитие её потенциала в интересах города, региона и страны.
Именно к этому я буду стремится на новом посту. Главным же показателем эффективности моей деятельности будет решение реальных проблем молодёжи сегодняшнего и завтрашнего дня; реализация проектов и мероприятий, которые интересны и полезны молодёжи; развитие инфраструктуры молодёжной политики», – поделился своими планами Егор.