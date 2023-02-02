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Молодежка «Кристалла» обыграла хоккеистов команды «Прогресс»

Новости
В первом домашнем матче этого года в рамках Первенства НМХЛ сезона 2022/23 саратовские хоккеисты обыграли гостей со счётом 5:3.
Молодежка «Кристалла» обыграла хоккеистов команды «Прогресс»


Шайбы у «Кристалла» забросили: Ренат Адеев (2), Александр Медведев, Мансур Кадыров (2).
По итогам прошедших матчей наша команда занимает пятое место в конференции «Восток» НМХЛ.

Видеообзор первой домашней победы в 2023 году по ссылке .

Об этом сообщает министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.