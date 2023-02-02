Молодежка «Кристалла» обыграла хоккеистов команды «Прогресс»
В первом домашнем матче этого года в рамках Первенства НМХЛ сезона 2022/23 саратовские хоккеисты обыграли гостей со счётом 5:3.
Шайбы у «Кристалла» забросили: Ренат Адеев (2), Александр Медведев, Мансур Кадыров (2).
По итогам прошедших матчей наша команда занимает пятое место в конференции «Восток» НМХЛ.
Видеообзор первой домашней победы в 2023 году по ссылке .
Об этом сообщает министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.
Шайбы у «Кристалла» забросили: Ренат Адеев (2), Александр Медведев, Мансур Кадыров (2).
По итогам прошедших матчей наша команда занимает пятое место в конференции «Восток» НМХЛ.
Видеообзор первой домашней победы в 2023 году по ссылке .
Об этом сообщает министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.