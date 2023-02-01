Жители региона совершили 7 млн поездок с льготными транспортными картами

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В январе этого года жители Саратовской области воспользовались льготной транспортной картой более 2,1 млн раз. Всего с 1 ноября прошлого года, когда в регионе начали использоваться транспортные карты при оплате льготного проезда, с помощью льготных транспортных карт совершено более 7 млн поездок. На сегодняшний день выдано 166 тысяч транспортных карт.Напомним, продолжается пополнение льготных транспортных карт на февраль этого года, пополнить карты можно до 14 февраля включительно. У оплативших 25 поездок на февраль, есть возможность докупить еще 25 поездок. Стоимость 25 льготных поездок составляет 75 рублей.Льготникам, имеющим право на бесплатный проезд, пополнять карту не нужно.С 1 января по инициативе главы региона Романа Бусаргина увеличена компенсация перевозчикам за перевозку льготных категорий пассажиров.В городском электрическом транспорте компенсация составляет с 1 января 2023 года по 31 мая 2023 года включительно - 15 рублей, с 1 июня 2023 года – 20 рублей.В автобусах городского сообщения - с 1 января 2023 года по 31 мая 2023 года включительно - 15 рублей, с 1 июня 2023 года – 20 рублей.В автобусах пригородного сообщения направления «Саратов-Энгельс» – с 1 января 2023 года по 31 мая 2023 года включительно - 15 рублей, с 1 июня 2023 – 20 рублей.