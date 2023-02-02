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Жители области будут обеспечены качественной питьевой водой

Новости
Саратовские власти построят 14 объектов водоснабжения и водоотведения.
Жители области будут обеспечены качественной питьевой водой



В 2023 году в Саратовской области по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда» Президента Владимира Путина будут построены 14 объектов водоснабжения и водоотведения. Финансирование на программу (более 900 млн рублей) было выделено после обращения Губернатора Романа Бусаргина к министру строительства и ЖКХ России.

Минстрой РФ одобрил все 14 заявок. Соглашение между федеральным министерством и правительством Саратовской области на строительство объектов было подписано 25 декабря 2022 года.


В этом году запланированы в Энгельсском районе (строительство станции очистки воды в селе Зеленый Дол; в селе Красный Яр; строительство объектов системы питьевого водоснабжения поселка Новопушкинское; строительство очистных сооружений системы водоснабжения в селе Генеральское); в Ивантеевском районе (реконструкция системы водоснабжения в селе Бартеневка; в селе Канаевка;
строительство станции очистки воды в селе Яблоновый Гай; в селе Николаевка); в Екатериновском районе (реконструкция системы водоснабжения поселка Екатериновка; в Ершовском районе (модернизация системы водоснабжения поселка Прудовой Ершова); в Краснопартизанском районе (реконструкция системы водоснабжения с установкой очистных сооружений в поселке Петровский; в Новоузенском районе (строительство станции очистки воды в Дюрском муниципальном образовании); в Перелюбском районе (строительство системы водоснабжения поселка Молодежный); в Саратове (реконструкция участка системы водоснабжения села Поповка).


Заместитель Председателя Правительства области Павел Мигачёв отметил: «Строительство этих объектов обеспечит качественной питьевой водой 20,4 тысячи человек. Все муниципальные образования, участвующие в проекте, объявили конкурсные процедуры на выполнение работ. По 11 объектам контракты с подрядчиками уже заключены. По оставшимся трем идет работа».


К возведению объектов планируется приступить с начала строительного сезона.