В Саратовской области изобрели уникальный вездеход для преодоления труднодоступных мест

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Саратовские предприниматели внедряют инновационные технологии в разные сферы жизни. Сергей Шапошников - изобретатель вездехода «Пионер», аналогов которого нет в России. Транспортное средство предназначено для использования на бездорожье, передвижения по глубокому слою снега, а также по ковровым болотам, раскисшей тундре, заливным лугам и камышу. Оно также способно преодолевать крутые спуски и подъемы, траншеи и небольшие водные преграды, самостоятельно «выходить на лед» из воды.Важно, что такой снегоболотоход легко подлежит ремонту, поскольку полностью сделан из российских комплектующих.«Вездеходы выпускаются в максимальной комплектации и вмещают до шестерых человек. Они отлично подойдут для работы нефтяникам и газовикам, электрикам и геологам, а также любителям охоты и рыбалки. Незаменимы при чрезвычайных ситуациях и поисковых работах. Имеет тяговое усилие 1200 кг, это значит, что он способен потянуть прицеп порядка 1500 кг. Вездеход прошел трехлетние испытания и получил сертификацию, изобретение было запатентовано дважды», - рассказывает Сергей Шапошников.