В Саратовской области зарегистрировали первого ребенка онлайн

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Чтобы зарегистрировать новорожденного онлайн необходимо знать условия предоставления услуги.Матери ребенка в роддоме необходимо дать согласие на получение электронного медицинского свидетельства о рождении.Затем, после получения в личном кабинете на Госуслугах уведомления о поступлении электронного медицинского свидетельства, заполнить заявление о регистрации рождения ребенка. Если ребенок родился в браке, тогда необходимо направить отцу ребенка заявление на согласование и внесение своих данных. В личный кабинет матери поступит номер и дата актовой записи о рождении ребенка.Получение бумажного документа осуществляется по желанию заявителя.Обратите внимание, что регистрация электронного свидетельства о рождении возможна, если брак заключен на территории России, оба родителя - граждане Российской Федерации и имеют подтвержденную учетную запись на Госуслугах.