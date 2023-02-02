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В Саратовской области зарегистрировали первого ребенка онлайн

Новости
Новорожденная девочка по имени Ульяна стала первой в регионе, родители которой оформили свидетельство о рождении онлайн. Такая возможность появилась благодаря суперсервису «Рождение ребенка» на Госуслугах.

В Саратовской области зарегистрировали первого ребенка онлайн


Чтобы зарегистрировать новорожденного онлайн необходимо знать условия предоставления услуги.
Матери ребенка в роддоме необходимо дать согласие на получение электронного медицинского свидетельства о рождении.
Затем, после получения в личном кабинете на Госуслугах уведомления о поступлении электронного медицинского свидетельства, заполнить заявление о регистрации рождения ребенка. Если ребенок родился в браке, тогда необходимо направить отцу ребенка заявление на согласование и внесение своих данных. В личный кабинет матери поступит номер и дата актовой записи о рождении ребенка.
Получение бумажного документа осуществляется по желанию заявителя.

Обратите внимание, что регистрация электронного свидетельства о рождении возможна, если брак заключен на территории России, оба родителя - граждане Российской Федерации и имеют подтвержденную учетную запись на Госуслугах.