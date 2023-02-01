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Онлайн-уроки по финансовой грамотности пройдут для учащихся Саратовской области

Новости
Занятия пройдут в формате прямых эфиров для учеников 8–11 классов и студентов техникумов и колледжей по всей стране.

Онлайн-уроки по финансовой грамотности пройдут для учащихся Саратовской области

На онлайн-уроках ученики узнают, как грамотно распоряжаться личными финансами, как их сберегать и приумножать, о принципах страхования и защите от мошенников.

В расписание также включены темы по профориентации: школьники могут примерить на себя профессии финансиста, бизнес-аналитика и педагога.

Вебинары продлятся до 21 апреля 2023 года.

Подключиться к урокам можно как классом или группой, так и индивидуально.

Подробная информация и регистрация на сайте.