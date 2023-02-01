С 1 февраля в саратовских школах и детсадах начнут собирать крышечки

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Все собранные детьми крышечки будут сданы на переработку, а на вырученные средства закуплены мальки травоядных рыб, которых выпустят в Волгу. Такое зарыбление способствует фильтрации и очистке реки от водорослей.Напомним, что осенью прошлого года школьники и детсадовцы выпустили в реку почти 23 тысячи маленьких сазанов, толстолобиков и белых амуров.Сдать пластиковые крышки самостоятельно можно:- в офисе регионального оператора по обращению с ТКО по адресу: г.Саратов, ул. Валовая 2/10;- в пункте приёма вторсырья «Вторматик» по адресу: г. Энгельс, ул. Красноярская, 2.