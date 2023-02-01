В Саратове стартует прием заявлений на детский отдых в лагерях
Сегодня начинается прием заявлений на отдых в детские муниципальные лагеря. Об этом сообщает администрация Саратова.
Подать документы родители могут через обращение в администрации районов города, МФЦ или через портал "Госуслуги".
Узнать порядок постановки детей на очередь за бесплатной путевкой можно на сайте.
Прием заявок продлится до 31 марта включительно.
Подать документы родители могут через обращение в администрации районов города, МФЦ или через портал "Госуслуги".
Узнать порядок постановки детей на очередь за бесплатной путевкой можно на сайте.
Прием заявок продлится до 31 марта включительно.