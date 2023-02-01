Саратовская область вошла в топ-5 в ПФО по производству молока

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Как отметил зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский, население области обеспечено молоком собственного производства на 100%.В этом году в Саратовской области также продолжится реализация инвестпроектов в Марксовском, Ртищевском и Турковском районах, что поможет увеличить поголовье крупного рогатого скота. Это позволит хозяйствам произвести дополнительно порядка 20 тысяч тонн молока и более 1 тысячи тонн мяса.«По итогам 2023 года мы ставим задачу произвести во всех категориях хозяйств области не менее 757,3 тыс. тонн молока», - отметил Роман Ковальский.