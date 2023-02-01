В Саратове пройдут Всероссийские соревнования по бадминтону «Хрустальный волан»

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Во Всероссийских юниорских и юношеских рейтинговых соревнованиях «Хрустальный волан» планируют принять участие около 250 спортсменов из 21 субъекта РФ (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республики Башкортостан и Татарстан, Донецкая Народная Республика, Белгородская, Самарская, Воронежская, Саратовская и другие области).Во Всероссийских соревнованиях «Хрустальный волан» примут участие около 70 спортсменов из 10 регионов (Республики Башкортостан и Татарстан, Нижегородской области, Воронежской области, г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербург, Самарской области, г. Калуга, Саратовская область)Саратовская команда в составе 40 человек сформирована из числа сильнейших занимающихся специализированного отделения бадминтона спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки».Главный судья соревнований Андрей Закамский, г. Йошкар-Ола. Начало соревнований в 10.00 часов ежедневно.Организаторами соревнований выступают: Министерство спорта РФ, Национальная Федерация бадминтона России, министерство молодежной политики и спорта Саратовской области и Федерация бадминтона Саратовской области.