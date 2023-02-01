1 Февраля 2023 СРЕДА
Новости
15:05 | 01 февраля
Онлайн-уроки по финансовой грамотности пройдут для учащихся Саратовской области
14:05 | 01 февраля
С 1 февраля в саратовских школах и детсадах начнут собирать крышечки
13:00 | 01 февраля
В Саратове стартует прием заявлений на детский отдых в лагерях
12:02 | 01 февраля
Губернатор Роман Бусаргин посетил один из пунктов дислокации мобилизованных
11:04 | 01 февраля
Саратовская область вошла в топ-5 в ПФО по производству молока
10:36 | 01 февраля
Жители региона совершили 7 млн поездок с льготными транспортными картами
10:01 | 01 февраля
В Саратове пройдут Всероссийские соревнования по бадминтону «Хрустальный волан»
09:00 | 01 февраля
Металлообрабатывающее предприятие увеличило выработку продукции на 19% за полгода
18:00 | 31 января
В Балашове прошли игры регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею «Ночная хоккейная лига»
17:01 | 31 января
Школьники области приготовили национальные блюда
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове пройдут Всероссийские соревнования по бадминтону «Хрустальный волан»

Новости
С 3 по 12 февраля в Саратове на базе ФОК «Центр Бадминтона» пройдут Всероссийские юниорские и юношеские соревнования «Хрустальный волан» и Всероссийские рейтинговые соревнования «Хрустальный волан».

В Саратове пройдут Всероссийские соревнования по бадминтону «Хрустальный волан»


Во Всероссийских юниорских и юношеских рейтинговых соревнованиях «Хрустальный волан» планируют принять участие около 250 спортсменов из 21 субъекта РФ (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республики Башкортостан и Татарстан, Донецкая Народная Республика, Белгородская, Самарская, Воронежская, Саратовская и другие области).

Во Всероссийских соревнованиях «Хрустальный волан» примут участие около 70 спортсменов из 10 регионов (Республики Башкортостан и Татарстан, Нижегородской области, Воронежской области, г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербург, Самарской области, г. Калуга, Саратовская область)

Саратовская команда в составе 40 человек сформирована из числа сильнейших занимающихся специализированного отделения бадминтона спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки».

Главный судья соревнований Андрей Закамский, г. Йошкар-Ола. Начало соревнований в 10.00 часов ежедневно.



Организаторами соревнований выступают: Министерство спорта РФ, Национальная Федерация бадминтона России, министерство молодежной политики и спорта Саратовской области и Федерация бадминтона Саратовской области.