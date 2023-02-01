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Металлообрабатывающее предприятие увеличило выработку продукции на 19% за полгода

Новости
Энгельсское металлообрабатывающее предприятие «Техкомплект» увеличило выработку продукции на 19% за полгода участия в национальном проекте «Производительность труда».

Металлообрабатывающее предприятие увеличило выработку продукции на 19% за полгода



За шесть с половиной месяцев команде предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций удалось более чем на 50% сократить время процесса изготовления фланцев, повысить выработку на 19%, а также сократить запасы полуфабрикатов в потоке с 7700 до 1900 штук, оптимизировав процесс перемещения сырья и материалов.

«Все это удалось за счет 100%-ой вовлеченности руководства и сотрудников предприятия в проект по внедрению технологий бережливого производства. Балансировка процессов и маршрутов, организация рабочих мест, перераспределение оборудования и работа с партийностью продукции - это те основные направления, которые позволили добиться высоких результатов», — отметил руководитель Регионального центра компетенций Сергей Карказов.

В этом году на предприятии планируют организовать производственные ячейки, что, в частности, позволит сократить процессы перемещения продукции и снизит вероятность ее повреждения.

«Идея преобразования продуктового потока назревала давно, однако не было понимания, как выстроить ячейку, какие шаги необходимо сделать для достижения хорошего результата. Национальный проект дал возможность нашей команде познакомиться с методиками и лучшими практиками организации производственных процессов, в том числе по потоку единичных изделий, выпрямлению потоков и гибкой загрузке. Полученные знания помогут нам достичь запланированных целей», - отметил руководитель проектного офиса ООО «Техкомплект» Вадим Хорольский.