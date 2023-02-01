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Хилинг-отель Green Flow выступает партнером фестиваля RosaFest 2023

Новости / Бизнес

Хилинг-отель Green Flow Rosa Khutor стал партнером горнолыжного фестиваля RosaFest 2023.
Хилинг-отель Green Flow выступает партнером фестиваля RosaFest 2023

Это мероприятие пройдет уже в восьмой раз на курорте Роза Хутор. Хилинг-отель, имеющий удобное расположение в нескольких минутах от подъемников в верхней части курорта, ждет на отдых звездных гостей фестиваля – блогеров, телеведущих и спортсменов. К их услугам Green Flow Rosa Khutor предлагает термальный центр и инфинити бассейн с видом на горы, где гости смогут восстановить силы после активного дня.

Как известно, хилинг-отель привлекает отдыхающих возможностью объединить с самыми разнообразными спортивными активностями полную «перезагрузку» и оздоровление. Именно поэтому все, кто остановится в отеле в период фестиваля, получат в качестве бонуса билет на RosaFest 2023.

Организаторы восьмого ежегодного горнолыжного фестиваля RosaFest 2023 подготовили великолепную программу в формате большой игры: в горах пройдут запутанные квесты, а сноупарк станет местом для контестов. Звездные тренеры предложат спортсменам с самым разным уровнем подготовки мастер-классы. В рамках apres-ski гости смогут посетить многочисленные концерты, кинопремьеры, вечеринки, стать участниками граффити-перфомансов и интеллектуальных игр.