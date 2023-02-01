В Балашове прошли игры регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею «Ночная хоккейная лига»

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В них приняли участия команды «Олимп» (Балашов), «Колос» и «Кольцовское» (Калининский район).Перед началом матчей участники Российского Союза Молодежи и студенты Балашовского филиала Саратовского областного медколледжа провели патриотический флешмоб. В мероприятии приняли участие министр молодежной политики и спорта Саратовской области Олег Дубовенко, руководитель аппарата администрации Балашовского муниципального района Сергей Дудин и директор районной Спортивной школы по игровым видам спорта Сергей Голов.В первой игре встретились команды «Олимп» и «Колос». Хозяева площадки проявили удивительную волю к победе: упустив инициативу в начале встречи, балашовские хоккеисты уступали к середине встречи со счетом 1:5, но завершили игру боевой ничьей со счетом 6:6.Во втором матче состоялось дерби команд Калининского района, однако и они не смогли выявить лидера - 2:2.В завершающей игре дня сыграли «Олимп» и «Кольцовское». Уверенную победу одержали гости со счетом 7:2 и укрепили своё лидерство в чемпионате Ночной хоккейной лиги.Следующие игры «Студеный лед» пройдут в селе Колокольцовка 25 февраля.