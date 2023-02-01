Школьники области приготовили национальные блюда

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В конкурсе приняли участие команды семи школ из Пугачевского и Ивантеевского районов. Каждая из них представила одну из национальностей, проживающую на территории Саратовской области. Команда школы №13 г. Пугачева показала зрителям визитную карточку солнечной Армении. Участники продемонстрировали гостям яркие костюмы, традиционные блюда и рассказали об истории и обычаях каждого народа.Конкурсантов оценивали представители армянской, азербайджанской, татарской, казахской и цыганской национальных общин.Победителями стали ученики школы №1 г.Пугачева. Они подготовили визитку о жизни Еврейской национальной общины.