На саратовских вокзалах обнаружили нелегальных таксистов

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Проверку начали на улице Емлютина. Автоинспекторы останавливали машины с «шашечками», проверяли наличие документов, в том числе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Стоимость разрешения составляет 699,49 рублей. Оформить данный документ можно в МФЦ или областном минтрансе. Реестр легальных таксистов размещен на сайте областного минтранса.За отсутствие лицензии на таксомоторную деятельность водителю грозит штраф до 5 тысяч рублей.Когда автоинспекторы просили предоставить водителей разрешение на работу в такси, те начинали оправдываться: « я не работаю в такси», «взял у друга», «не знал, что нужно разрешение» и т.д.«Сейчас сложилась такая ситуация, не только в Саратовской области, но и в РФ в целом, много очень нелегальных таксистов. Хотели бы напомнить, что 29 декабря 2022 года подписан Федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации», который вступит в силу 1 сентября 2023 года. Агрегаторы и диспетчерские такси будут выдавать заказы только тем таксистам, у которых есть разрешение», - проинформировал о новых правилах представитель минтранса Денис Сергеев.Затем сотрудники полиции, ГИБДД и минтранса вместе с журналистами переместились на Привокзальную площадь. Здесь также нашлись нарушители, только у одного водителя авто было внесено в реестр легальных перевозчиков, но при себе данного разрешения у водителя не оказалось. Сотрудники минтранса порекомендовали установить на крышу авто фонарь, а также завершить оклейку машины. За 2 часа было выявлено семь автомобилей легкового такси, работающих без разрешения.Сотрудники ГИБДД будут проводить рейдовое мероприятие «Такси» до 3 февраля.Подобные рейдовые мероприятия будут проводиться на регулярной основе.