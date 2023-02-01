Волонтеры передали корм для бездомных животных

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Ребята передали корм, медикаменты, одноразовые пеленки, перчатки, чистящие средства и другие необходимые вещи, собранные в ходе акции «Хвостатый друг».Традиционная акция «Хвостатый друг» началась в ноябре минувшего года. За это время удалось собрать более 60 кг корма для бездомных животных.Бездомные животные особенно нуждаются в помощи, заботе и ласке. К счастью, есть люди, которые на собственном энтузиазме готовы помогать. Акция «Хвостатый друг» направлена на оказание постоянной помощи четвероногим друзьям.