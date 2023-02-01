1 Февраля 2023 СРЕДА
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Школьники области приготовили национальные блюда
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На саратовских вокзалах обнаружили нелегальных таксистов
14:36 | 31 января
Хилинг-отель Green Flow выступает партнером фестиваля RosaFest 2023
14:07 | 31 января
Волонтеры передали корм для бездомных животных
13:00 | 31 января
Губернатор поручил минстрою изменить работу с детьми-сиротами
12:05 | 31 января
В Саратове изменили схему движения транспортных средств
11:04 | 31 января
Во время аварии на электросетях погиб саратовец
10:01 | 31 января
Саратовцы могут увидеть «зелёную комету»
09:00 | 31 января
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Волонтеры передали корм для бездомных животных

Новости
Волонтеры регионального центра «Молодёжь плюс» совместно с активистами из #PROДетство посетили Благотворительный фонд помощи животным «Ангел».
Волонтеры передали корм для бездомных животных

Ребята передали корм, медикаменты, одноразовые пеленки, перчатки, чистящие средства и другие необходимые вещи, собранные в ходе акции «Хвостатый друг».

Традиционная акция «Хвостатый друг» началась в ноябре минувшего года. За это время удалось собрать более 60 кг корма для бездомных животных.

Бездомные животные особенно нуждаются в помощи, заботе и ласке. К счастью, есть люди, которые на собственном энтузиазме готовы помогать. Акция «Хвостатый друг» направлена на оказание постоянной помощи четвероногим друзьям.