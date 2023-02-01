Губернатор поручил минстрою изменить работу с детьми-сиротами
Принято решение об увольнении начальника управления министерства строительства и ЖКХ, отвечающего за работу с детьми-сиротами. Первый заместитель министра, курирующий это направление, будет привлечён к дисциплинарной ответственности.
Напомним, на встрече с Председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным дети-сироты пожаловались на плохую организацию работы со стороны министерства строительства и ЖКХ.
Были выявлены следующие факты - приём посетителей вёлся нерегулярно, заявителям не давали разъяснений, не была организована процедура приёма документов.
Глава региона поручил министру строительства и ЖКХ Сергею Соколову ввести специальные часы приёма для детей-сирот и организовать дополнительные телефоны, по которым можно было бы получить всю необходимую информацию по предоставлению жилья. Требуется также организовать очный приём документов от заявителей.
«Мы все работаем для людей. Факты чванства и высокомерия недопустимы. В течение недели ситуацию необходимо исправить», - отметил Роман Бусаргин.
Напомним, на встрече с Председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным дети-сироты пожаловались на плохую организацию работы со стороны министерства строительства и ЖКХ.
Были выявлены следующие факты - приём посетителей вёлся нерегулярно, заявителям не давали разъяснений, не была организована процедура приёма документов.
Глава региона поручил министру строительства и ЖКХ Сергею Соколову ввести специальные часы приёма для детей-сирот и организовать дополнительные телефоны, по которым можно было бы получить всю необходимую информацию по предоставлению жилья. Требуется также организовать очный приём документов от заявителей.
«Мы все работаем для людей. Факты чванства и высокомерия недопустимы. В течение недели ситуацию необходимо исправить», - отметил Роман Бусаргин.