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Губернатор поручил минстрою изменить работу с детьми-сиротами

Новости
Принято решение об увольнении начальника управления министерства строительства и ЖКХ, отвечающего за работу с детьми-сиротами. Первый заместитель министра, курирующий это направление, будет привлечён к дисциплинарной ответственности.
Губернатор поручил минстрою изменить работу с детьми-сиротами


Напомним, на встрече с Председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным дети-сироты пожаловались на плохую организацию работы со стороны министерства строительства и ЖКХ.

Были выявлены следующие факты - приём посетителей вёлся нерегулярно, заявителям не давали разъяснений, не была организована процедура приёма документов.

Глава региона поручил министру строительства и ЖКХ Сергею Соколову ввести специальные часы приёма для детей-сирот и организовать дополнительные телефоны, по которым можно было бы получить всю необходимую информацию по предоставлению жилья. Требуется также организовать очный приём документов от заявителей.

«Мы все работаем для людей. Факты чванства и высокомерия недопустимы. В течение недели ситуацию необходимо исправить», - отметил Роман Бусаргин.