В Саратове изменили схему движения транспортных средств

просмотров: 160

Как сообщает мэрия Саратова, по Ново-Астраханскому шоссе будет запрещен поворот направо на ул. им. Маркина Н.Г. при движении в сторону города согласно схеме.По ул. Ясельная будет организовано одностороннее движение от ул. Огородная в сторону Ново-Астраханского шоссе.Соответствующие дорожные знаки будут установлены в феврале текущего года и зачехлены до момента вступления в законную силу.