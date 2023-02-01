1 Февраля 2023 СРЕДА
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Школьники области приготовили национальные блюда
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На саратовских вокзалах обнаружили нелегальных таксистов
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Хилинг-отель Green Flow выступает партнером фестиваля RosaFest 2023
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Волонтеры передали корм для бездомных животных
13:00 | 31 января
Губернатор поручил минстрою изменить работу с детьми-сиротами
12:05 | 31 января
В Саратове изменили схему движения транспортных средств
11:04 | 31 января
Во время аварии на электросетях погиб саратовец
10:01 | 31 января
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09:00 | 31 января
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Во время аварии на электросетях погиб саратовец

Новости
Вчера на улице Технической Кировского района Саратова произошла трагедия. В период частичного отключения электроэнергии , вызванного аварией, в одном из домов по улице Техническая скончался мужчина, который находился на искусственной вентиляции лёгких.
Во время аварии на электросетях погиб саратовец

По поручению прокурора Саратовской области С.В. Филипенко прокуратура Саратова организовала проверку по факту аварии произошедшей на сетях электроснабжения.
В рамках проведения надзорных мероприятий будет установлено соблюдение законодательства, регламентирующего порядок и сроки устранения повреждения на сетях электроснабжения, будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии.
По данному факту проводится процессуальная проверка в порядке cт.ст. 144, 145 УПК РФ, ход которой находится на контроле прокуратуры.