Во время аварии на электросетях погиб саратовец
Вчера на улице Технической Кировского района Саратова произошла трагедия. В период частичного отключения электроэнергии , вызванного аварией, в одном из домов по улице Техническая скончался мужчина, который находился на искусственной вентиляции лёгких.
По поручению прокурора Саратовской области С.В. Филипенко прокуратура Саратова организовала проверку по факту аварии произошедшей на сетях электроснабжения.
В рамках проведения надзорных мероприятий будет установлено соблюдение законодательства, регламентирующего порядок и сроки устранения повреждения на сетях электроснабжения, будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии.
По данному факту проводится процессуальная проверка в порядке cт.ст. 144, 145 УПК РФ, ход которой находится на контроле прокуратуры.
По поручению прокурора Саратовской области С.В. Филипенко прокуратура Саратова организовала проверку по факту аварии произошедшей на сетях электроснабжения.
В рамках проведения надзорных мероприятий будет установлено соблюдение законодательства, регламентирующего порядок и сроки устранения повреждения на сетях электроснабжения, будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии.
По данному факту проводится процессуальная проверка в порядке cт.ст. 144, 145 УПК РФ, ход которой находится на контроле прокуратуры.