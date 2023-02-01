Во время аварии на электросетях погиб саратовец

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По поручению прокурора Саратовской области С.В. Филипенко прокуратура Саратова организовала проверку по факту аварии произошедшей на сетях электроснабжения.В рамках проведения надзорных мероприятий будет установлено соблюдение законодательства, регламентирующего порядок и сроки устранения повреждения на сетях электроснабжения, будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии.По данному факту проводится процессуальная проверка в порядке cт.ст. 144, 145 УПК РФ, ход которой находится на контроле прокуратуры.