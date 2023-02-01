Саратовцы могут увидеть «зелёную комету»

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Небесное тело, которое было открыто российскими астрономами в марте прошлого года, имеет необычный цвет сияния – зелёный, оно исходит от «головы» кометы. По словам доцента кафедры медицинской физики и организатора Общества любителей астрономии СГУ Андрея Рытика, таким цветом комета обязана содержанию диуглерода в её структуре.«Зелёную комету можно будет увидеть до февраля. После третьего числа она начнёт отдаляться от Земли и уйдёт за горизонт. Лучше всего комету наблюдать в ночное время, а также в ясную, безоблачную погоду. Для более качественного наблюдения можно использовать бинокль или небольшой телескоп», – сказал А.П. Рытик.Андрей Петрович рекомендует наблюдать комету за городом, чтобы освещение и иллюминация не затмевали её сияние. Главным ориентиром для поиска небесного тела станет Полярная звезда, которая входит в состав созвездия Малая медведица.Пик яркости кометы придётся на 1 и 2 февраля, после чего небесное тело постепенно уйдёт из зоны видимости.