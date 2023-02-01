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Саратовцы могут увидеть «зелёную комету»

Новости

Жители Саратова могут наблюдать в ночном небе жёлто-зелёную комету. Она пролетает достаточно близко к Земле, и поэтому её можно увидеть невооружённым глазом.
Саратовцы могут увидеть «зелёную комету»

Небесное тело, которое было открыто российскими астрономами в марте прошлого года, имеет необычный цвет сияния – зелёный, оно исходит от «головы» кометы. По словам доцента кафедры медицинской физики и организатора Общества любителей астрономии СГУ Андрея Рытика, таким цветом комета обязана содержанию диуглерода в её структуре.

Саратовцы могут увидеть «зелёную комету»

«Зелёную комету можно будет увидеть до февраля. После третьего числа она начнёт отдаляться от Земли и уйдёт за горизонт. Лучше всего комету наблюдать в ночное время, а также в ясную, безоблачную погоду. Для более качественного наблюдения можно использовать бинокль или небольшой телескоп», – сказал А.П. Рытик.
Андрей Петрович рекомендует наблюдать комету за городом, чтобы освещение и иллюминация не затмевали её сияние. Главным ориентиром для поиска небесного тела станет Полярная звезда, которая входит в состав созвездия Малая медведица.
Пик яркости кометы придётся на 1 и 2 февраля, после чего небесное тело постепенно уйдёт из зоны видимости.