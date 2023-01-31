Саратовская компания внедряет в России интеллектуальную систему фиксации нарушений на дорогах

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Разработчиками создана и внедрена информационная система весового и габаритного контроля передвижения транспорта, которая успешно применяется более чем в 10 регионах России.Система через фото- и видеофиксацию выявляет перегруженные и габаритные автомобили, которые двигаются без специального разрешения, что может повлечь преждевременное разрушение дороги. Данные собираются в движении большегруза, таким образом транспортный поток не замедляется."Весогабаритный контроль - это тема, в которой в последнее время заинтересованы как владельцы автомобильных дорог - органы власти федерального, регионального, местного значения - так и грузоперевозчики, владельцы грузовых автомобилей, водители. Для первых наиболее важно обеспечить целостность и сохранность дорог в соответствии с многочисленными нормативами, а также обеспечить безопасность дорожного движения. Вторым интересно максимально быстро, безопасно и с минимальными затратами перевезти груз из одной точки в другую. Собственники транспортных средств также хотят, чтобы их машины ездили по качественным ровным дорогам", - отмечают разработчики.Информация о выявленных нарушителях из системы автоматически передается в региональный орган Ространснадзора. Инспекторы принимают решение о составлении административного протокола и вынесении штрафа, который может достигать 500 тыс. рублей. Взысканные средства идут, в том числе, на ремонт и восстановление поврежденных дорог.