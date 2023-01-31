В феврале будут длинные выходные

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В этом году День защитника Отечества приходится на четверг.В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О переносе выходных дней в 2023 году» выходной день с воскресенья 1 января перенесен на пятницу 24 февраля.В связи с этим, работающие в режиме пятидневной рабочей недели отдыхать будут четыре дня – с 23 февраля по 26 февраля включительно.Для тех, кто работает в режиме шестидневной рабочей недели, днями отдыха станут три дня – 23, 24 и 26 февраля, 25 февраля, суббота будет обычным рабочим днем, если иное не установлено локальными нормативными актами организации.Среда, 22 февраля, будет для всех работников сокращенным рабочим днем на час.