31 ЯНВАРЯ 2023 ВТОРНИК
Новости
09:00 | 31 января
Саратовская компания внедряет в России интеллектуальную систему фиксации нарушений на дорогах
18:00 | 30 января
В феврале будут длинные выходные
16:10 | 30 января
В 2022 году энергетики выявили более 90 фактов незаконного потребления электричества
15:10 | 30 января
К 108-летию Бориса Андреева покажут фильм «Остров сокровищ»
14:30 | 30 января
Пять автобусных маршрутов запустили по отремонтированным дорогам
13:50 | 30 января
В Саратове стартовал Год педагога и наставника
13:02 | 30 января
256 муниципалитетов примут участие в программе ремонта сельских дорог
12:07 | 30 января
Более 2000 домовладений подвели газ по президентской программе догазификации
11:04 | 30 января
В усадьбе Нарышкиных планируют завершить реставрацию в 2024 году
10:00 | 30 января
В боях за освобождение Ленинграда участвовало 35 тысяч саратовцев
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В феврале будут длинные выходные

Новости
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О переносе выходных дней в 2023 году» выходной день с воскресенья 1 января перенесен на пятницу 24 февраля.
В феврале будут длинные выходные

В этом году День защитника Отечества приходится на четверг.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О переносе выходных дней в 2023 году» выходной день с воскресенья 1 января перенесен на пятницу 24 февраля.
В связи с этим, работающие в режиме пятидневной рабочей недели отдыхать будут четыре дня – с 23 февраля по 26 февраля включительно.
Для тех, кто работает в режиме шестидневной рабочей недели, днями отдыха станут три дня – 23, 24 и 26 февраля, 25 февраля, суббота будет обычным рабочим днем, если иное не установлено локальными нормативными актами организации.
Среда, 22 февраля, будет для всех работников сокращенным рабочим днем на час.