В 2022 году энергетики выявили более 90 фактов незаконного потребления электричества

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В ходе регулярных рейдовых проверок энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС» за минувший год выявили более 90 фактов неучтенного потребления электроэнергии, в том числе самовольного подключения к электрическим сетям, вмешательства в работу приборов учета с целью искажения показаний и т.д. Объём неучтенного потребления электроэнергии, выявленный специалистами «Саратовских РС», превысил 478 тыс. кВт*ч.. К «энерговорам» применяется статья 7.19 КоАП РФ. Для граждан штраф составляет от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей. Нарушителям также придется оплатить незаконно потребленную электроэнергию исходя из максимальной пропускной способности электрической сети. Расходы на её оплату значительно выше, чем при законном потреблении.Кроме того, незаконное вмешательство в работу электрических сетей опасно как для похитителя, так и его соседей. Оно ведет к скачкам уровня напряжения, способным повредить электрическую технику, повышает риск возникновения пожаров. Попытки несанкционированного вмешательства в работу электроустановок могут привести к травмам и даже гибели самого нарушителя или сторонних лиц.Для того, чтобы обезопасить себя и свое имущество от действий «энерговоров», о всех случаях самовольного подключения к электросетям можно сообщить по телефону контакт-центра группы «Россети»: 8-800-220-0-220 или в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства. Конфиденциальность гарантирована.