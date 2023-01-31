К 108-летию Бориса Андреева покажут фильм «Остров сокровищ»

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9 февраля 2023 года исполняется 108 лет со дня рождения актера театра и кино, Народного артиста СССР, уроженца Саратовской области Бориса Андреева. Детские и юношеские годы Бориса Андреевича прошли в Аткарске. Позже окончил Саратовское театральное училище, работал в Саратовском драматическом театре им. К. Маркса (ныне им. И.А. Слонова).Свою первую кинороль Борис Андреев исполнил в картине «Трактористы» 1939 года. За всю актёрскую карьеру Андреев снялся более чем в 50-ти фильмах.В «Острове сокровищ» (1971 г., реж. Е.Фридман) он сыграл пирата Джона Сильвера. Эта приключенческая лента стала третьей советской экранизацией одноименного романа Роберта Льюиса Стивенсона.Фильм с саратовским актёром появится в прокате муниципальных модернизированных и DVD-кинозалов региона, а также на экране кинозала областного киновидеоцентра в начале февраля.Афиша показов «Острова сокровищ» будет доступна в официальных сообществах кинозалов «ВКонтакте».Заказать организованный показ картины на вашей площадке можно по телефонам (8452) 62-02-71, 62-31-98.