В Саратове стартовал Год педагога и наставника

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Ключевым мероприятием масштабного форума стало заседание коллегии министерства образования Саратовской области, Совета ректоров высших учебных заведений Саратовской области, общественного совета при министерстве образования.В нём приняли участие заместитель Председателя Правительства Саратовской области, министр образования области М.И. Орлов, зампредседателя Саратовской областной Думы Т.П. Ерохина, федеральный инспектор по Саратовской области Л.Н. Борисова, Председатель региональной Общественной палаты Б.Л. Шинчук, уполномоченный по правам ребёнка Т.Н. Загородняя, председатель Совета ректоров Саратовской области, ректор СГУ А.Н. Чумаченко, депутаты, руководители учебных заведений региона, педагоги, общественники, студенты.Вёл заседание коллегии глава министерства образования М.И. Орлов.В своем выступлении М.И. Орлов остановился на ключевых направлениях развития образовательной траектории региона. Саратовская область в числе лидеров по вводу в эксплуатацию новых школ, улучшению школьной спортивной инфраструктуры. Регион успешно справляется с задачами повышения качества образования, участвует в федеральных программах построения единого образовательного пространства. Ряд авторских проектов, по словам главы министерства, вполне может стать частью этого пространства. Михаил Игоревич привёл в пример обучающую компьютерную игру для младших школьников «Житков и его команда», разработанную авторским коллективом СГУ.Учитель технологии СОШ №25 города Балаково, член Ассоциации молодых педагогов области Д.В. Гайворонский в своём выступлении говорил о роли учителя и наставника в социально-экономическом развитии региона.Председатель Совета ректоров вузов области А.Н. Чумаченко рассказал о национальных проектах и государственных программах, в которых задействованы университеты региона, о роли СГУ в развитии педагогического потенциала области.«Сегодня в Саратовской области стартует Год педагога и наставника. Для всех нас этот год исключительно важен, поскольку Указ Президента объединяет организации общего образования и высшего образования, школьных педагогов и университетских преподавателей. Вузовские преподаватели хорошо осознают возложенную на них миссию по обучению и воспитанию квалифицированных кадров», – отметил А.Н. Чумаченко.Алексей Николаевич рассказал о национальных проектах и госпрограммах, в которых участвуют саратовские вузы, и подробно остановился на роли вузов в работе со школьниками и учителями. Особое внимание в докладе было уделено СГУ, единственному университету, готовящему школьных учителей для региона.Педагогическое направление в СГУ, по словам ректора, особенно полно отражается в реализации стратегического проекта «Учитель в образовательной парадигме» программы «Приоритет 2030». Это и работа со старшеклассниками – участниками Педагогического класса, и работа с молодыми педагогами, проходящими обучение на базе центра «Consilium», и летний педагогический нетворкинг, и летние смены для одарённых детей «Созвездие».Алексей Николаевич предложил привлекать университеты для участия в программах повышения квалификации и переподготовки учительских кадров. «Со своей стороны вузы области сделают всё возможное, чтобы школа, ученики, учителя оказались в центре внимания, чтобы подготовка учителя осуществлялась на самом высоком уровне», – заключил он.Председатель Совета ректоров выступил с предложением о внедрении в вузах области системы наставничества. Важнейшим звеном в консолидации высших учебных заведений региона А.Н. Чумаченко назвал работу по поддержке жителей новых российских территорий – представителей университетского сообщества, студентов.В рамках заседания прошла церемония награждения педагогов, наставников и представителей управленческих команд федеральными, региональными и ведомственными наградами.Яркой частью программы стало выступление артистов Студклуба СГУ и ученицы Музыкально-эстетического лицея имени А.Г. Шнитке, победительницы шоу «Голос» Анны Доровской.В ходе работы Салона гости смогли познакомиться с лучшими образовательными практиками региона на шести интерактивных площадках, посетить арт-пространство, выставку достижений образовательных организаций региона. Интерактивный стенд Саратовского университета познакомил участников мероприятия со структурой педагогического образования, современными методами и подходами в подготовке педагогов, циклом мероприятий, способствующих мотивации к педагогической деятельности.Для обучающихся психолого-педагогических классов прошла квиз-игра «В квизе только ППК», студенты педагогических специальностей приняли участие в профессиональном квесте «В поисках педагогического дара».