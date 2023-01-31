Пять автобусных маршрутов запустили по отремонтированным дорогам

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Об этом глава региона Роман Бусаргин сообщил на заседании Правительства области.Открыты маршруты Балаково-Ершов, на Духовницкое, Алексеевку Хвалынского района, по ряду других направлений.«Ремонт дорог нужно сопровождать развитием общественного транспорта. С учётом будущего ремонта число маршрутов должно увеличиться. Будем возвращать ранее отмененные маршруты, чтобы люди могли добираться между райцентрами, из села в город», - отметил Роман Бусаргин.Губернатор поручил профильному министру Алексею Петаеву проанализировать, на каких участках дорог ещё можно запустить движение пассажирских автобусов – с учётом объёма ремонта, который запланирован на этот год.