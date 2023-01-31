256 муниципалитетов примут участие в программе ремонта сельских дорог

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На заседании правительства области обсудили планы по ремонту внутрипоселковых дорог на 2023 год.Как и в прошлом году, муниципалитетам будут выделены средства из расчета 3000 рублей на 1 сельского жителя.Общее финансирование программы составит более 1,5 млрд рублей, они будут распределены среди 256 муниципалитетов.Губернатор поручил, чтобы муниципалитеты приступили к аукционам на дорожные работы уже с 1 февраля.«Первый год реализации программы показал, что она очень востребованная. Сельские дороги испытывали хроническое недофинансирование. Районы должны посоветоваться с людьми, определить участки, какие нужно отремонтировать. И сразу предупреждаю – это ни в коем случае не должен быть подъезд к дому местного главы», - отметил Роман Бусаргин.