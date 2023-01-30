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Более 2000 домовладений подвели газ по президентской программе догазификации

Новости
В правительстве области обсудили итоги программы догазификации региона в 2022 году.
Более 2000 домовладений подвели газ по президентской программе догазификации


В Саратовской области газ уже доведён до границ 2931 домовладения, проложено более 200 км газопроводов. Программа идёт с опережением графика. В планах на 2023 год – газифицировать еще более 600 объектов. Больше всего домовладений – в Саратове, Татищевском и Энгельсском районах.

Для поддержки догазификации были введены региональные льготы для 9 категорий граждан. Причём если раньше социальная выплата не превышала 50 тысяч рублей, то с этого года она удвоилась – до 100 тысяч рублей. В 2023 году на эти выплаты предусмотрено более 150 млн рублей. Расходы на подключение газа можно оплатить и за счёт регионального маткапитала.

«В основе программы догазификации – решение Президента. Это востребованная программа, она находит большой положительный отклик у жителей. Работу по ней продолжим. Наш регион – родоначальник газовой промышленности России, поэтому он должен быть в числе лучших в части газификации», - подчеркнул губернатор области Роман Бусаргин.

Напомним, программу догазификации инициировал Президент РФ Владимир Путин. По ней до границ любого зарегистрированного домовладения бесплатно будет подведён газ при условии, что он уже есть в населенном пункте.