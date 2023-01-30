В усадьбе Нарышкиных планируют завершить реставрацию в 2024 году

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Обсуждался ход проведения реставрационных работ в городской усадьбе Борисовых-Мусатовых, музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского и доме Нарышкиных в Падах.О ходе работ проинформировал заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РФ Александр Вавилин. По дому-музею Борисова-Мусатова работы планируется закончить раньше срока — в июне 2023 года.Глава региона поручил разработать проект благоустройства территории около дома-музея, поскольку оно не предусмотрено действующим контрактом.«Объект должен быть завершен вместе с благоустройством», – подчеркнул губернатор.По музею-усадьбе Н.Г. Чернышевского и дому Нарышкиных в Падах в конце прошлого годы были заключены новые контракты, работы по строительно-монтажной части планируется начать в феврале. Завершение работ запланировано в 2024 году. По словам Александра Вавилина, финансирование объектов министерством культуры РФ заложено в полном объеме.Губернатор поручил по данным двум объектам подготовить дорожную карту, в которой будет отражен график проведения работ.«Эти объекты представляют историческую ценность для нашего региона. Ответственность большая, поэтому необходима максимальная включенность», – отметил глава региона.