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Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В боях за освобождение Ленинграда участвовало 35 тысяч саратовцев

Новости
27 января в театральном зале Дворца культуры «Россия» прошел вечер памяти, посвященный празднованию 79-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Непокоренный Ленинград».
В боях за освобождение Ленинграда участвовало 35 тысяч саратовцев

Одним из самых героических и трагических событий в истории нашей страны в годы Великой Отечественной войны остаётся блокада Ленинграда. Тяжелые испытания выпали на долю ленинградцев. Почти 900 дней и ночей держали гитлеровцы город на Неве в блокадном кольце, но Ленинград жил и боролся, несмотря ни на что. Мужество ленинградцев, доблесть защитников Ленинграда навсегда сохранятся в благодарной памяти народа.

В боях за освобождение Ленинграда участвовало 35 тысяч саратовцев
В боях за освобождение Ленинграда участвовало 35 тысяч саратовцев
В боях за освобождение Ленинграда участвовало 35 тысяч саратовцев

В боях за освобождение Ленинграда участвовало 35 тысяч саратовцев. На аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге установлена памятная плита 27-ми тысячам воинам-саратовцам, защитникам блокадного Ленинграда, а их имена увековечены в Книге Памяти Саратовской области.

В боях за освобождение Ленинграда участвовало 35 тысяч саратовцев
В боях за освобождение Ленинграда участвовало 35 тысяч саратовцев
В боях за освобождение Ленинграда участвовало 35 тысяч саратовцев

Сегодня в Саратовской области проживает 109 жителей блокадного Ленинграда.
В концертной программе участвовали творческие коллективы ДК «Россия»: «Народные коллективы»: театр танца и пластики «Сюита», хор «Душа ветерана» имени С.Т. Баклушиной», театр танца «Арабеск», ансамбль эстрадного танца «Непоседы»; театр эстрадной песни «Отражение», Народный театр драмы «Свободный театр», Театр кукол и масок, ВПК «Отвага», лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Алексей Асеев, Карина Семенюта и Павел Иванов, солистка Саратовского академического театра оперы и балета Надежда Федосеева. джаз-оркестр «Ретро».