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Одним из самых героических и трагических событий в истории нашей страны в годы Великой Отечественной войны остаётся блокада Ленинграда. Тяжелые испытания выпали на долю ленинградцев. Почти 900 дней и ночей держали гитлеровцы город на Неве в блокадном кольце, но Ленинград жил и боролся, несмотря ни на что. Мужество ленинградцев, доблесть защитников Ленинграда навсегда сохранятся в благодарной памяти народа.В боях за освобождение Ленинграда участвовало 35 тысяч саратовцев. На аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге установлена памятная плита 27-ми тысячам воинам-саратовцам, защитникам блокадного Ленинграда, а их имена увековечены в Книге Памяти Саратовской области.Сегодня в Саратовской области проживает 109 жителей блокадного Ленинграда.В концертной программе участвовали творческие коллективы ДК «Россия»: «Народные коллективы»: театр танца и пластики «Сюита», хор «Душа ветерана» имени С.Т. Баклушиной», театр танца «Арабеск», ансамбль эстрадного танца «Непоседы»; театр эстрадной песни «Отражение», Народный театр драмы «Свободный театр», Театр кукол и масок, ВПК «Отвага», лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Алексей Асеев, Карина Семенюта и Павел Иванов, солистка Саратовского академического театра оперы и балета Надежда Федосеева. джаз-оркестр «Ретро».