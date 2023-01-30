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Областной киновидеоцентр запускает новую программу

Новости

2023 год объявлен в нашей стране Годом педагога и наставника. Областной киновидеоцентр представляет новую тематическую программу «Наставник в кино». Она стартует с 1 февраля и продлится до конца текущего года.
Областной киновидеоцентр запускает новую программу



В программе собраны лучшие ленты отечественного кинематографа разных исторических периодов. По мнению авторов программы, в этих лентах глубоко и проникновенно раскрываются все стороны профессии учителя, наставника. Фильмы программы «Наставник в кино» помогут подросткам, молодым людям сформировать позитивный образ человека этой профессии, проникнуться уважением к его труду.

Авторы программы сгруппировали фильмы по трем тематическим блокам, каждый из которых расскажет зрителям о работе учителя и его судьбе, сложностях профессии в тот или иной исторический период развития нашей страны.

Кроме кинолент, программа включает в себя тематические киномероприятия для зрителей разных возрастов:

«О тех, кто учит в школе» (7-10 лет);
«Уважать Учителя как родителя» (10-12 лет);
«Путевка в жизнь: Учитель в кино» (13-16 лет).
Все фильмы доступны по Пушкинской карте. К участию в программе «Наставник в кино» приглашаются муниципальные учреждения культуры и кинозалы, а также образовательные учреждения Саратова и области.

Оставить заявку на участие в программе «Наставник в кино», а также получить справочную информацию можно по телефонам (8452) 62-02-71, (8452) 62-31-98.