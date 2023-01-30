Областной киновидеоцентр запускает новую программу

просмотров: 65

В программе собраны лучшие ленты отечественного кинематографа разных исторических периодов. По мнению авторов программы, в этих лентах глубоко и проникновенно раскрываются все стороны профессии учителя, наставника. Фильмы программы «Наставник в кино» помогут подросткам, молодым людям сформировать позитивный образ человека этой профессии, проникнуться уважением к его труду.Авторы программы сгруппировали фильмы по трем тематическим блокам, каждый из которых расскажет зрителям о работе учителя и его судьбе, сложностях профессии в тот или иной исторический период развития нашей страны.Кроме кинолент, программа включает в себя тематические киномероприятия для зрителей разных возрастов:«О тех, кто учит в школе» (7-10 лет);«Уважать Учителя как родителя» (10-12 лет);«Путевка в жизнь: Учитель в кино» (13-16 лет).Все фильмы доступны по Пушкинской карте. К участию в программе «Наставник в кино» приглашаются муниципальные учреждения культуры и кинозалы, а также образовательные учреждения Саратова и области.Оставить заявку на участие в программе «Наставник в кино», а также получить справочную информацию можно по телефонам (8452) 62-02-71, (8452) 62-31-98.