В блокаду коллектив Ленинградского государственного университета был эвакуирован в Саратов
27 января – в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – СГУ им. Н.Г. Чернышевского с особым трепетом вспоминает свою историю и годы, связавшие саратовский вуз с Ленинградским университетом.
На корпусах СГУ есть две мемориальные таблички — ректору Д.И. Лучинину и ЛГУ. На здании Научной библиотеки — ее директору В.А. Артисевич.
В июле 1941 года только вступивший в должность ректор университета Д.И. Лучинин ушёл добровольцем на фронт. Молодой, обаятельный, талантливый, энергичный он был распределён в 65-ю Краснознаменную стрелковую дивизию, которая воевала под Ленинградом.
В составе лыжного батальона Даниил Иванович участвовал в налетах на противника: уничтожал его коммуникации, живую силу и технику. 10 декабря 1941 года в тяжёлом бою за легендарную «Дорогу жизни» Лучинин погиб. Его имя вписано золотыми буквами в историю Саратовского университета. Как и имена тех, кому удалось спастись, прибыв в эвакуацию в наш город.
Именно в Саратов был эвакуирован коллектив Ленинградского государственного университета. Так началась особенная страница в истории двух вузов – страница о поддержке и помощи, успешной совместной работе вопреки всем обстоятельствам, дружбе.
В марте 1942 года коллектив университета принимал эшелоны истощенных и ослабленных ленинградцев. В это время возглавляла вуз молодая, первая и единственная женщина-ректор СГУ Вера Александровна Артисевич. Вся тяжесть перехода университета на работу в условиях войны легла на её хрупкие женские плечи. Ректорат во главе с Верой Александровной приложил максимум усилий, чтобы создать для ленинградцев комфортные условия для жизни на новом месте.
«Мы бережно храним воспоминания об этих годах. Как добывали газ, строили первый в стране газопровод, принимали ленинградцев, проводили совместные занятия, читали лекции в неотапливаемых, но всегда полных слушателей помещениях, учились, приближали победу разработками и исследованиями, как торжественно провожали коллег в родной город в 1944 году», – рассказывает ректор СГУ А.Н. Чумаченко.
«Это наша память. Это знак молодым поколениям, которые каждый год приходят в наш вуз. Знак о том, что здесь помнят. Помнят войну, блокаду, героев. Блокада Ленинграда остается в нашей памяти, несмотря на то, что десятки лет отдаляют нас от этих событий. Помнить о них, приводить в пример стойкость духа ленинградцев и их подвиг необходимо и дальше. Будущие поколения не просто должны знать историю своей страны, они должны знать правду, гордится своими предками и также предано любить родную землю».
Узнать больше о научных связях двух университетов и прочесть воспоминания современников можно в разделе сайта sgu.ru «День Победы»: https://sgu.ru/node/156265.
О ректоре Д.И. Лучинине в материале Минобрнауки России «Погиб в бою за Дорогу жизни»: https://dzen.ru/a/Y8FyhkhaPkJfJalt
На корпусах СГУ есть две мемориальные таблички — ректору Д.И. Лучинину и ЛГУ. На здании Научной библиотеки — ее директору В.А. Артисевич.
В июле 1941 года только вступивший в должность ректор университета Д.И. Лучинин ушёл добровольцем на фронт. Молодой, обаятельный, талантливый, энергичный он был распределён в 65-ю Краснознаменную стрелковую дивизию, которая воевала под Ленинградом.
В составе лыжного батальона Даниил Иванович участвовал в налетах на противника: уничтожал его коммуникации, живую силу и технику. 10 декабря 1941 года в тяжёлом бою за легендарную «Дорогу жизни» Лучинин погиб. Его имя вписано золотыми буквами в историю Саратовского университета. Как и имена тех, кому удалось спастись, прибыв в эвакуацию в наш город.
Именно в Саратов был эвакуирован коллектив Ленинградского государственного университета. Так началась особенная страница в истории двух вузов – страница о поддержке и помощи, успешной совместной работе вопреки всем обстоятельствам, дружбе.
В марте 1942 года коллектив университета принимал эшелоны истощенных и ослабленных ленинградцев. В это время возглавляла вуз молодая, первая и единственная женщина-ректор СГУ Вера Александровна Артисевич. Вся тяжесть перехода университета на работу в условиях войны легла на её хрупкие женские плечи. Ректорат во главе с Верой Александровной приложил максимум усилий, чтобы создать для ленинградцев комфортные условия для жизни на новом месте.
«Мы бережно храним воспоминания об этих годах. Как добывали газ, строили первый в стране газопровод, принимали ленинградцев, проводили совместные занятия, читали лекции в неотапливаемых, но всегда полных слушателей помещениях, учились, приближали победу разработками и исследованиями, как торжественно провожали коллег в родной город в 1944 году», – рассказывает ректор СГУ А.Н. Чумаченко.
«Это наша память. Это знак молодым поколениям, которые каждый год приходят в наш вуз. Знак о том, что здесь помнят. Помнят войну, блокаду, героев. Блокада Ленинграда остается в нашей памяти, несмотря на то, что десятки лет отдаляют нас от этих событий. Помнить о них, приводить в пример стойкость духа ленинградцев и их подвиг необходимо и дальше. Будущие поколения не просто должны знать историю своей страны, они должны знать правду, гордится своими предками и также предано любить родную землю».
Узнать больше о научных связях двух университетов и прочесть воспоминания современников можно в разделе сайта sgu.ru «День Победы»: https://sgu.ru/node/156265.
О ректоре Д.И. Лучинине в материале Минобрнауки России «Погиб в бою за Дорогу жизни»: https://dzen.ru/a/Y8FyhkhaPkJfJalt