В этом году начнется строительство моста через Большой Иргиз

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Он напомнил, что на старте реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в области составляла всего лишь 9%, а в 2022 году уже достигла 30,1 %, при плане 29,1%.По словам министра в этом году общий объем финансирования дорожной деятельности в рамках федеральных программ составит 9 млрд. 351 млн. рублей, из которых порядка 4,3 млрд. руб. - областной и 5 млрд. руб. – федеральный бюджеты.«За счет областных средств запланирован ремонт и капитальный ремонт 12 участков региональных дорог общей протяженностью 137,3 км. Если говорить о значимых объектах, то за счет средств федерального бюджета будет продолжено строительство второго этапа путепровода в г.п.Татищево.За счет средств субсидии из федерального бюджета в размере 3,4 млрд. рублей запланирован ремонт и капитальный ремонт 11 участков региональных дорог протяженностью 108 км, строительство моста через р. Большой Иргиз на дороге «Горный - Березово», путепровода «Жасминный» и других объектов»- Алексей Петаев.Помимо этого, из резервного фонда РФ в бюджет области планируется выделение дополнительного финансирования. В этом случае запланирован ремонт более 600 км дорог, что позволит довести показатель нормативной протяженности региональных дорог до 42,9%.