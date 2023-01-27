В этом году завершатся работы по расчистке русла реки Жидкая Солянка

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Работы планируется завершить в 2023 году. Очистят около 5 км. Об этом на заседании регионального правительства рассказал министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.Также были продолжены работы по расчистке водохранилища на реке Еруслан в Федоровском районе. Срок реализации мероприятия с 2021 по 2024 годы. Протяженность расчистки составит около 8 км.Кроме того, разработана проектно-сметная документация по расчистке русла реки Хопер в черте города Балашова протяженностью 6 км, по расчистке и дноуглублению русла реки Аткара в черте города Аткарска протяженностью более 4 км.За счет 2,8 млн.рублей, выделенных из резервного фонда Правительства области, разработана проектно-сметная документация по расчистке реки Медведица в границах г. Петровска. Протяженность участка расчистки - 5 км.