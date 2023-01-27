Саратовская область – в числе 20 регионов России, где собран рекордный урожай

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В Москве прошло Всероссийское агрономическое совещание «Предварительные итоги работы отрасли растениеводства за 2022 год, задачи на 2023 год», организатором которого выступил департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений минсельхза Росссии.От Саратовской области в совещании приняли участие зампред правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр по Саратовской области» Ирек Фаизов, руководитель ФГБУ «Станция агрохимической службы «Ершовская»» Сергей Францев.На совещании было отмечено, что в 2022 году в России собран небывалый урожай по зерну, сое, масличным, овощным культурам. В 20 регионах, в том числе в Саратовской области, - урожай рекордный. Участники обсудили проблемы, с которыми пришлось столкнуться и результаты, которых удалось достичь, наметили задачи на 2023 год.Кроме того, были рассмотрены вопросы повышения продуктивности земель, развития аграрной науки в современных условиях, механизмы господдержки производства и реализации сельскохозяйственной техники, другие вопросы.«Минсельхозом России поставлен ряд задач по качественной подготовке к весенним полевым работам, в частности, дальнейший мониторинг состояния озимых культур, обеспеченность аграриев семенами отечественной селекции, наращивание объемов применения минеральных удобрений, соблюдение согласованной структуры посевных площадей. Планируем в ближайшее время провести с аграриями региона областное совещание, чтобы обсудить решение поставленных федеральным министерством задач», - рассказал Роман Ковальский.