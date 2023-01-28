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Саратовская область вошла в десятку лучших регионов России «Зеленого рейтинга»

Новости
Приоритетная задача проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта Президента Владимира Путина «Экология» - ликвидация накопленного экологического ущерба путем создания новой системы по обращению с отходами.


Доля обработанных отходов в прошлом году составила 86,7 % при плановом показателе - 52,4 %, а направленных на утилизацию - 2,8 % при плане 2,6 %.

В 2022 году за счет федеральной субсидии в размере 28 млн. рублей Энгельсом и Саратовом приобретено еще 2017 контейнеров для раздельного сбора отходов (655 – Саратов, 1362 – Энгельс), установка которых в настоящее время завершается. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр природных ресурсов и экологи области Константин Доронин.

Работа по внедрению раздельного сбора будет продолжена в Саратове и Энгельсе, а также других крупных городах области.

В 2022 году на Энгельсском мусоросортировочном комплексе запущен цех по производству техногрунта мощностью 20 тыс. т. в год для переработки органических отходов. В этом году запланировано проектирование такого же цеха на Балаковском комплексе мощностью 60 тыс. т. в год.

По итогам прошлого года Саратовская область вошла в десятку лучших регионов России и заняла 8 место «Зеленого рейтинга» организованного ППК «РЭО» по формированию комплексной системы обращения с ТКО.

В рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» планируется реализация мероприятий по ликвидации выявленных несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.

В паспорт федерального проекта включено мероприятие по рекультивации несанкционированной свалки площадью 16,41 га, расположенной в Промзоне Энгельса, в районе ФГКУ «Кристалл». Срок реализации до 2024 года. Предусмотренный объем финансирования в 2023 году составит – 393,8 млн. рублей, в 2024 году - 5,2 млн. рублей.

Также, в проект ликвидации включена свалка в Аткарске, площадью 1,18 га. Объем финансирования в 2023 году составит 11,4 млн.рублей.

«Реализация национального проекта «Экология» будет продолжена и в последующие годы, поскольку необходима для стабилизации экологического баланса региона, а также направлена на улучшение качества жизни людей», - отметил Константин Доронин.