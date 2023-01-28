Киберспортсмены из Саратова и Луганска встретились в товарищеском матче по Dota-2

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Игра проходила в формате прямого эфира, где киберспортсмены Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского и Луганского государственного педагогического университета продемонстрировали свои игровые навыки.Участников матча поприветствовал проректор по молодёжной политике и воспитательной работе Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского Антон Головченко - «Очень хотелось бы вместе с вами понять, что нам нужно сделать для того, чтобы киберспортивное направление активно развивалось в стенах нашего университета и получило дополнительный импульс. Очень ждём от вас инициатив и предложений. Мы готовы и отправлять киберспортсменов СГУ на всероссийские турниры, которые сейчас будут проводиться гораздо чаще, потому что в обозримом будущем Министерство науки и высшего образования и Росмолодёжь планируют проведение больших киберспортивных соревнований».В состав команды СГУ вошли студенты-программисты, которые были отобраны по результатам многоэтапных киберспортивных соревнований, прошедших среди факультетов и институтов вуза.Турнир прошёл при поддержке Министерства молодёжной политики и спорта Саратовской области.