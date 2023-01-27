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SuperJob : Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов одобряют 7 из 10 саратовцев

Новости
В опросе приняли участие представители экономически активного населения.

Центробанк сообщил о подготовке законопроекта, согласно которому саратовцы смогут на портале госуслуг выставить запрет или ограничение на выдачу себе кредитов. Данные автоматически попадут в бюро кредитных историй — это поможет предотвратить случаи мошенничества. Сегодня инициативу Центробанка одобряют 7 из 10 горожан. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Предложенные ЦБ РФ меры считают разумными 71% респондентов. 12% — против, они убеждены, что законопроект ограничивает финансовую свободу россиян и что государству лучше сосредоточиться на повышении финансовой грамотности населения: «Банки должны исключить выдачу кредитов мошенникам, а не перекладывать ответственность на граждан». Затруднились однозначно оценить инициативу Центробанка 17% горожан: «Надо разбираться в деталях»; «Механизм до конца не понятен».

Поддерживающих законопроект больше среди мужчин, чем среди женщин (80% против 63%). Чем старше горожане, тем чаще они одобряют идею введения самозапрета на выдачу кредитов: если среди опрошенных до 34 лет такое мнение разделяют 53%, то среди респондентов старше 45 — уже 71%.