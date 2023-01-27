Олег Дубовенко о «Точках притяжения» Саратовской молодежи
«Конкурс Росмолодёжи «Точки притяжения» позволит выявить лучшие места для общения и творчества молодых людей, а общественным пространствам и предпринимателям - повысить узнаваемость своего бренда и открыть новые пути развития. Ведь активная и целеустремлённая саратовская молодёжь создает особую атмосферу в любом месте.
В Саратовской области такими площадками могут стать как учреждения культуры, спорта, так и различные частные досуговые учреждения.
Среди молодежи запускаем открытый опрос о тех пространствах, где ребята обычно совмещают полезные дела и приятное времяпровождение. Предлагаю каждому высказать свое мнение. Быть может именно ваша любимая кофейня или лофт-пространство примут участие в конкурсе и получат статус «Одобрено молодёжью», а вместе с ним - новый виток развития».
Подать заявку на конкурс «Точки притяжения» можно до 28 февраля на сайте точки-притяжения.рф
Ждём ваши предложения любимых пространств, которые потенциально могут стать точками притяжения молодежи, в комментариях под постом во ВКонтакте.
В Саратовской области такими площадками могут стать как учреждения культуры, спорта, так и различные частные досуговые учреждения.
Среди молодежи запускаем открытый опрос о тех пространствах, где ребята обычно совмещают полезные дела и приятное времяпровождение. Предлагаю каждому высказать свое мнение. Быть может именно ваша любимая кофейня или лофт-пространство примут участие в конкурсе и получат статус «Одобрено молодёжью», а вместе с ним - новый виток развития».
Подать заявку на конкурс «Точки притяжения» можно до 28 февраля на сайте точки-притяжения.рф
Ждём ваши предложения любимых пространств, которые потенциально могут стать точками притяжения молодежи, в комментариях под постом во ВКонтакте.