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Мерами социальной поддержки пользуются 660 тысяч жителей региона

Новости
Более 2000 семей в прошлом году воспользовались региональным материнским капиталом. Его размер составляет 120 тысяч рублей.
Министр труда и социальной защиты области Сергей Егоров рассказал о поддержке семей с детьми на депутатских слушаниях в Саратовской областной Думе, посвященных демографической ситуации в регионе.
Мерами социальной поддержки пользуются 660 тысяч жителей региона

Министр отметил, что по линии регионального минтруда предоставляется 88 мер социальной поддержки, которыми в прошлом году пользовались 660 тысяч жителей региона. При этом большинство льготополучателей – семьи с детьми. «В Саратовской области проживает 312 тысяч семей, в которых воспитываются более 447 тысяч детей. Особое внимание уделяется многодетным семьям. Принимаемые меры позволили за последние 10 лет увеличить количество многодетных семей в регионе более чем в два раза», - подчеркнул Егоров.

Наиболее существенной мерой для стимулирования рождаемости является региональный материнский капитал, которым в прошлом году воспользовались 2036 семей. Его размер составляет 120 тысяч рублей. По инициативе главы региона Романа Бусаргина и депутатского корпуса расширены направления его использования.

Также в числе значимых мер региональной поддержки – единовременная выплата на газификацию жилого дома в размере 100 тысяч рублей, дополнительное единовременное пособие в размере 2,8 тысячи рублей при рождении третьего и каждого последующего ребенка, ежегодная денежная выплата на приобретение школьной одежды, спортивной одежды и обуви, размер которой с этого года составляет 3 тысячи рублей.

Также многодетные семьи могут рассчитывать на ежемесячную компенсацию расходов на ЖКУ в размере 30 и более процентов.
Семьи могут воспользоваться и государственной социальной помощью на основании социального контракта. В прошлом году было заключено 8 тысяч социальных контрактов, основными получателями этой меры поддержки стали семьи с детьми.
Родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, могут получить и услуги в сфере занятости – принять участие в оплачиваемых общественных и временных работах, подать заявку на финансовую поддержку на открытие собственного дела в размере 100 тысяч рублей.

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком могут пройти профессиональное обучение по линии службы занятости. В прошлом году такой возможностью воспользовались 199 женщин.
Еще одним направлением деятельности является предоставление социальных услуг. Например, родители могут воспользоваться кратковременным присмотром за детьми в возрасте от 3 до 7 лет. В 2022 году кратковременный присмотр осуществлялся за детьми из 850 семей.
Говоря о демографической ситуации, министр подчеркнул важность поддержания активного долголетия у пожилых людей. Благодаря реализации национального проекта «Демография» в регионе ведется строительство новых корпусов домов-интернатов для престарелых и инвалидов, внедряются новые методики реабилитации, приобретается новое оборудование.
«В текущем году перед нами стоят задачи по дальнейшему улучшению нашей деятельности, а также по безусловному исполнению всех взятых на себя обязательств», - подытожил Сергей Егоров.