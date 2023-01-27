Около 100 км пути отремонтировано на ПривЖД в 2022 году
В рамках кампании по ремонту пути в 2022 году на Приволжской железной дороге отремонтировано 99,7 км пути. Произведена смена 77 стрелочных переводов.
В минувшем году основной объём работ приходился на участки пути, являющиеся частью главного хода Приволжской магистрали. В частности, капитальный ремонт пути произведён на участках Иловля – Бердия, Липовский – Зоринский, Багаевка – Буркин, Саратов – Трофимовский, Рукополь – Разъезд 47 км, Казаковка – Сухой Карабулак, а так же на станциях Нефтяная, Петров Вал, Буркин, Бобровка.
Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности движения поездов и повышение скоростей движения поездов.
В минувшем году основной объём работ приходился на участки пути, являющиеся частью главного хода Приволжской магистрали. В частности, капитальный ремонт пути произведён на участках Иловля – Бердия, Липовский – Зоринский, Багаевка – Буркин, Саратов – Трофимовский, Рукополь – Разъезд 47 км, Казаковка – Сухой Карабулак, а так же на станциях Нефтяная, Петров Вал, Буркин, Бобровка.
Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности движения поездов и повышение скоростей движения поездов.