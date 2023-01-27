27 ЯНВАРЯ 2023 ПЯТНИЦА
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Олег Дубовенко о «Точках притяжения» Саратовской молодежи
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Мерами социальной поддержки пользуются 660 тысяч жителей региона
11:03 | 27 января
Около 100 км пути отремонтировано на ПривЖД в 2022 году
10:30 | 27 января
В этом году завершатся работы по расчистке русла реки Жидкая Солянка
10:25 | 27 января
В блокаду коллектив Ленинградского государственного университета был эвакуирован в Саратов
10:00 | 27 января
Юные саратовские хоккеисты стали победителями регионального этапа соревнований «Золотая шайба»
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СГУ помогает абитуриентам подготовиться к поступлению
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Около 100 км пути отремонтировано на ПривЖД в 2022 году

Новости
В рамках кампании по ремонту пути в 2022 году на Приволжской железной дороге отремонтировано 99,7 км пути. Произведена смена 77 стрелочных переводов.
Около 100 км пути отремонтировано на ПривЖД в 2022 году

В минувшем году основной объём работ приходился на участки пути, являющиеся частью главного хода Приволжской магистрали. В частности, капитальный ремонт пути произведён на участках Иловля – Бердия, Липовский – Зоринский, Багаевка – Буркин, Саратов – Трофимовский, Рукополь – Разъезд 47 км, Казаковка – Сухой Карабулак, а так же на станциях Нефтяная, Петров Вал, Буркин, Бобровка.
Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности движения поездов и повышение скоростей движения поездов.

Около 100 км пути отремонтировано на ПривЖД в 2022 году