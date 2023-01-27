Юные саратовские хоккеисты стали победителями регионального этапа соревнований «Золотая шайба»

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В соревнованиях приняли участие 5 команд из Лысогорского, Энгельсского, Марксовского, Пугачевского районов области и г. Саратова. В торжественной церемонии награждения приняли участие федеральный инспектор по Саратовской области Людмила Борисова и первый заместитель министра молодёжной политики и спорта области Александр Абросимов.В первый соревновательный день прошли матчи, по итогам которых в финал вышли 4 команды: Лысогорского, Энгельсского, Пугачевского районов области и г. Саратова.26 января в ФОК «Заводской» прошли финальные соревнования, в ходе которых призовые места распределились следующим образом:1 место – команда «Звёздочка» муниципального образования «Город Саратов»;2 место – команда «Медведь» Пугачевского муниципального района области;3 место – команда «Химик» Энгельсского муниципального района области.Также, юным хоккеистам были вручены специальные призы:⁃ «Лучшим нападающим» в своей возрастной группе стал Фадей Михайлов (команда «Звездочка»);⁃ «Лучшим защитником» в своей возрастной группе стал Петр Цыганов (Команда «Медведи»);⁃ «Лучшим вратарем» в своей возрастной категории стал Данил Шубин (Команда «Подсолнух»);⁃ «Лучшим бомбардиром» стал Матвей Лавров (команда «Химик»).На церемонии награждения командам победителям были вручены грамоты, медали, Кубки и денежные сертификаты на приобретение хоккейной амуниции. Лучшим сельским тренерам также были вручены сертификаты на денежное поощрение.Игрок команды «Звездочка» и, по совместительству Лучший нападающий сегодняшнего матча Фадей Михайлов поделился своими эмоциями и ощущениями после матча: «Я очень рад нашей сегодняшней победе и своей награде «Лучший нападающий». Хочется еще больше тренироваться и доказывать самомму себе, что я могу больше. Я действительно играл на команду и отдавал пасы, но вместе с тем, успел забросить 9 шайб в ворота соперников за 3 матча. Таких турниров очень мало, поэтому желание приехать сюда через год сейчас очень велико».После завершения первых игр для команд была организована экскурсия в музей спортивной славы, который базируется в ледовом дворце спорта «Кристалл» в Саратове. Команды из Лысогорского и Пугачевского района получили много интересной информации от Председателя Олимпийского комитета Саратовской области Сергея Лукьянова.