Юные саратовские хоккеисты стали победителями регионального этапа соревнований «Золотая шайба»
С 25 по 26 января в Саратове в ФОКе «Заводской» проходили соревнования областного турнира юных хоккеистов «Золотая шайба» в возрастной группе 2008-2009 г.р.
В соревнованиях приняли участие 5 команд из Лысогорского, Энгельсского, Марксовского, Пугачевского районов области и г. Саратова. В торжественной церемонии награждения приняли участие федеральный инспектор по Саратовской области Людмила Борисова и первый заместитель министра молодёжной политики и спорта области Александр Абросимов.
В первый соревновательный день прошли матчи, по итогам которых в финал вышли 4 команды: Лысогорского, Энгельсского, Пугачевского районов области и г. Саратова.
26 января в ФОК «Заводской» прошли финальные соревнования, в ходе которых призовые места распределились следующим образом:
1 место – команда «Звёздочка» муниципального образования «Город Саратов»;
2 место – команда «Медведь» Пугачевского муниципального района области;
3 место – команда «Химик» Энгельсского муниципального района области.
Также, юным хоккеистам были вручены специальные призы:
⁃ «Лучшим нападающим» в своей возрастной группе стал Фадей Михайлов (команда «Звездочка»);
⁃ «Лучшим защитником» в своей возрастной группе стал Петр Цыганов (Команда «Медведи»);
⁃ «Лучшим вратарем» в своей возрастной категории стал Данил Шубин (Команда «Подсолнух»);
⁃ «Лучшим бомбардиром» стал Матвей Лавров (команда «Химик»).
На церемонии награждения командам победителям были вручены грамоты, медали, Кубки и денежные сертификаты на приобретение хоккейной амуниции. Лучшим сельским тренерам также были вручены сертификаты на денежное поощрение.
Игрок команды «Звездочка» и, по совместительству Лучший нападающий сегодняшнего матча Фадей Михайлов поделился своими эмоциями и ощущениями после матча: «Я очень рад нашей сегодняшней победе и своей награде «Лучший нападающий». Хочется еще больше тренироваться и доказывать самомму себе, что я могу больше. Я действительно играл на команду и отдавал пасы, но вместе с тем, успел забросить 9 шайб в ворота соперников за 3 матча. Таких турниров очень мало, поэтому желание приехать сюда через год сейчас очень велико».
После завершения первых игр для команд была организована экскурсия в музей спортивной славы, который базируется в ледовом дворце спорта «Кристалл» в Саратове. Команды из Лысогорского и Пугачевского района получили много интересной информации от Председателя Олимпийского комитета Саратовской области Сергея Лукьянова.
В соревнованиях приняли участие 5 команд из Лысогорского, Энгельсского, Марксовского, Пугачевского районов области и г. Саратова. В торжественной церемонии награждения приняли участие федеральный инспектор по Саратовской области Людмила Борисова и первый заместитель министра молодёжной политики и спорта области Александр Абросимов.
В первый соревновательный день прошли матчи, по итогам которых в финал вышли 4 команды: Лысогорского, Энгельсского, Пугачевского районов области и г. Саратова.
26 января в ФОК «Заводской» прошли финальные соревнования, в ходе которых призовые места распределились следующим образом:
1 место – команда «Звёздочка» муниципального образования «Город Саратов»;
2 место – команда «Медведь» Пугачевского муниципального района области;
3 место – команда «Химик» Энгельсского муниципального района области.
Также, юным хоккеистам были вручены специальные призы:
⁃ «Лучшим нападающим» в своей возрастной группе стал Фадей Михайлов (команда «Звездочка»);
⁃ «Лучшим защитником» в своей возрастной группе стал Петр Цыганов (Команда «Медведи»);
⁃ «Лучшим вратарем» в своей возрастной категории стал Данил Шубин (Команда «Подсолнух»);
⁃ «Лучшим бомбардиром» стал Матвей Лавров (команда «Химик»).
На церемонии награждения командам победителям были вручены грамоты, медали, Кубки и денежные сертификаты на приобретение хоккейной амуниции. Лучшим сельским тренерам также были вручены сертификаты на денежное поощрение.
Игрок команды «Звездочка» и, по совместительству Лучший нападающий сегодняшнего матча Фадей Михайлов поделился своими эмоциями и ощущениями после матча: «Я очень рад нашей сегодняшней победе и своей награде «Лучший нападающий». Хочется еще больше тренироваться и доказывать самомму себе, что я могу больше. Я действительно играл на команду и отдавал пасы, но вместе с тем, успел забросить 9 шайб в ворота соперников за 3 матча. Таких турниров очень мало, поэтому желание приехать сюда через год сейчас очень велико».
После завершения первых игр для команд была организована экскурсия в музей спортивной славы, который базируется в ледовом дворце спорта «Кристалл» в Саратове. Команды из Лысогорского и Пугачевского района получили много интересной информации от Председателя Олимпийского комитета Саратовской области Сергея Лукьянова.