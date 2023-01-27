СГУ помогает абитуриентам подготовиться к поступлению

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Саратовский университет – один из ведущих вузов страны, который успешно продолжает более чем вековые традиции собственных научных школ, наращивая и обогащая опыт преподавания.В СГУ имени Н.Г. Чернышевского каждый найдёт себе место по интересам. Своих будущих студентов ждут 7 институтов, 13 факультетов, Балашовский институт и два колледжа. Вуз принимает на обучение по 59 направлениям подготовки бакалавриата, 8 специальностям, 47 направлениям магистратуры. Перечень направлений подготовки доступен на сайте университета.С начала года во всех учебных подразделениях проходят дни открытых дверей. На таких встречах абитуриенты узнают об образовательных программах, вступительных испытаниях и конкурсной ситуации прошлого года, знакомятся с изменениями в правилах приёма на 2023 год и многим другим.Во время приёмной кампании прошлого года университет принял порядка 23 тысяч заявлений от абитуриентов, из них из них около 8 500 поступило через суперсервис портала Госуслуг «Поступление в вуз онлайн».К третьему набору студентов готовится факультет фундаментальной медицины и медицинских технологий, где готовят будущих врачей-биофизиков, врачей-биохимиков, врачей-кибернетиков, востребованных на рынке труда.На специальных курсах в Институте довузовского образования СГУ преподаватели университета помогают школьникам в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.Со 2 февраля начинается второй семестр педагогического класса СГУ для старшеклассников Саратова и области, которые интересуются профессией учителя. По результатам итогового тестирования участники программы получат сертификаты, а лучшие выпускники – рекомендации для оформления целевого обучения на педагогические направления подготовки. В этом году на обучение записались 511 школьников. Занятия проходят 1 раз в две недели. Обучение для школьников бесплатное.Для старшеклассников, желающих заранее приобщиться к университетской жизни, работают особые курсы: школа журналистики, школа юного психолога, школа юного переводчика, школа юного химика, географическая школа.Приёмная кампания начнётся 20 июня. Ознакомиться с правилами приёма по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры можно в специальном разделе сайта.