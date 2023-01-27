27 ЯНВАРЯ 2023 ПЯТНИЦА
Новости
15:11 | 27 января
SuperJob : Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов одобряют 7 из 10 саратовцев
14:01 | 27 января
Олег Дубовенко о «Точках притяжения» Саратовской молодежи
13:10 | 27 января
Мерами социальной поддержки пользуются 660 тысяч жителей региона
11:03 | 27 января
Около 100 км пути отремонтировано на ПривЖД в 2022 году
10:30 | 27 января
В этом году завершатся работы по расчистке русла реки Жидкая Солянка
10:25 | 27 января
В блокаду коллектив Ленинградского государственного университета был эвакуирован в Саратов
10:00 | 27 января
Юные саратовские хоккеисты стали победителями регионального этапа соревнований «Золотая шайба»
09:31 | 27 января
Саратовская область – в числе 20 регионов России, где собран рекордный урожай
09:00 | 27 января
СГУ помогает абитуриентам подготовиться к поступлению
18:01 | 26 января
Воспитанники центра социального обслуживания населения Петровского района отмечают международный день «Селфи в библиотеке»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

СГУ помогает абитуриентам подготовиться к поступлению

Новости
До 1 февраля включительно учащимся выпускных классов необходимо подать заявление на сдачу Единого государственного экзамена в 2023 году. У абитуриентов осталось совсем немного времени, чтобы определиться с выбором будущей профессии.
СГУ помогает абитуриентам подготовиться к поступлению

Саратовский университет – один из ведущих вузов страны, который успешно продолжает более чем вековые традиции собственных научных школ, наращивая и обогащая опыт преподавания.

В СГУ имени Н.Г. Чернышевского каждый найдёт себе место по интересам. Своих будущих студентов ждут 7 институтов, 13 факультетов, Балашовский институт и два колледжа. Вуз принимает на обучение по 59 направлениям подготовки бакалавриата, 8 специальностям, 47 направлениям магистратуры. Перечень направлений подготовки доступен на сайте университета.

С начала года во всех учебных подразделениях проходят дни открытых дверей. На таких встречах абитуриенты узнают об образовательных программах, вступительных испытаниях и конкурсной ситуации прошлого года, знакомятся с изменениями в правилах приёма на 2023 год и многим другим.

Во время приёмной кампании прошлого года университет принял порядка 23 тысяч заявлений от абитуриентов, из них из них около 8 500 поступило через суперсервис портала Госуслуг «Поступление в вуз онлайн».

К третьему набору студентов готовится факультет фундаментальной медицины и медицинских технологий, где готовят будущих врачей-биофизиков, врачей-биохимиков, врачей-кибернетиков, востребованных на рынке труда.

На специальных курсах в Институте довузовского образования СГУ преподаватели университета помогают школьникам в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Со 2 февраля начинается второй семестр педагогического класса СГУ для старшеклассников Саратова и области, которые интересуются профессией учителя. По результатам итогового тестирования участники программы получат сертификаты, а лучшие выпускники – рекомендации для оформления целевого обучения на педагогические направления подготовки. В этом году на обучение записались 511 школьников. Занятия проходят 1 раз в две недели. Обучение для школьников бесплатное.

Для старшеклассников, желающих заранее приобщиться к университетской жизни, работают особые курсы: школа журналистики, школа юного психолога, школа юного переводчика, школа юного химика, географическая школа.

Приёмная кампания начнётся 20 июня. Ознакомиться с правилами приёма по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры можно в специальном разделе сайта.