Воспитанники центра социального обслуживания населения Петровского района отмечают международный день «Селфи в библиотеке»
Вчера книголюбы во всем мире отмечали необычный праздник - международный день «Селфи в библиотеке».
Воспитанники центра социального обслуживания населения Петровского района совместно со специалистами присоединились к этому дню, с целью популяризации бумажных книг среди читателей всех возрастов и процесса чтения.
Ребята с энтузиазмом и радостью фотографировались в библиотеке на фоне книжных полок с любимой книгой в руках. Запечатленные книги детей отражали их интересы и запросы.
Воспитанники центра социального обслуживания населения Петровского района совместно со специалистами присоединились к этому дню, с целью популяризации бумажных книг среди читателей всех возрастов и процесса чтения.
Ребята с энтузиазмом и радостью фотографировались в библиотеке на фоне книжных полок с любимой книгой в руках. Запечатленные книги детей отражали их интересы и запросы.