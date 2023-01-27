27 ЯНВАРЯ 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:01 | 26 января
Воспитанники центра социального обслуживания населения Петровского района отмечают международный день «Селфи в библиотеке»
17:07 | 26 января
В Саратове создали инновационный кардиомонитор
16:06 | 26 января
В Саратове пройдет карьерный форум для студентов
15:02 | 26 января
Депутаты согласовали поправки в бюджет 2023 года
14:03 | 26 января
Агентство стратегических инициатив проводит конкурс лучших управленческих практик
13:04 | 26 января
В Саратове соберутся ведущие педиатры страны
12:55 | 26 января
Президент поддержал идею провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи
12:05 | 26 января
В День студента открыто первичное отделение Российского движения детей и молодежи.
11:03 | 26 января
В историческом парке открылась выставка, посвященная Сталинградской битве
10:01 | 26 января
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Воспитанники центра социального обслуживания населения Петровского района отмечают международный день «Селфи в библиотеке»

Новости
Вчера книголюбы во всем мире отмечали необычный праздник - международный день «Селфи в библиотеке».
Воспитанники центра социального обслуживания населения Петровского района отмечают международный день «Селфи в библиотеке»

Воспитанники центра социального обслуживания населения Петровского района совместно со специалистами присоединились к этому дню, с целью популяризации бумажных книг среди читателей всех возрастов и процесса чтения.

Воспитанники центра социального обслуживания населения Петровского района отмечают международный день «Селфи в библиотеке»

Ребята с энтузиазмом и радостью фотографировались в библиотеке на фоне книжных полок с любимой книгой в руках. Запечатленные книги детей отражали их интересы и запросы.