Воспитанники центра социального обслуживания населения Петровского района отмечают международный день «Селфи в библиотеке»

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Воспитанники центра социального обслуживания населения Петровского района совместно со специалистами присоединились к этому дню, с целью популяризации бумажных книг среди читателей всех возрастов и процесса чтения.Ребята с энтузиазмом и радостью фотографировались в библиотеке на фоне книжных полок с любимой книгой в руках. Запечатленные книги детей отражали их интересы и запросы.