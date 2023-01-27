27 ЯНВАРЯ 2023 ПЯТНИЦА
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В Саратове создали инновационный кардиомонитор
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В Саратове создали инновационный кардиомонитор

Новости
В Саратовской области активно развивается технологическое малое и среднее предпринимательство.



Региональный бизнес внедряет инновации в разные сферы жизни.
В частности, саратовская компания «ЦентрТелеМедицины» производит медицинское оборудование для людей, страдающих нарушениями сердечно-сосудистой системы. Одной из разработок компании является персональный кардиомонитор CardioControl, предназначенный для длительного мониторинга нарушения ритма сердца.

В мобильном приложении, также разработанном компанией, можно сохранить все ЭКГ и получить автоматическую расшифровку сохраненных данных, передать полученные медицинские показатели в мессенджерах и по электронной почте. Также можно предоставить лечащему врачу доступ к архиву ЭКГ пользователя. В случае угрозы здоровью, пользователь может отправить экстренное сообщение близким с помощью сервиса «Тревожная кнопка», в котором будет указана геопозиция пользователя, для более оперативного получения помощи.

Продукт уже зарегистрирован и прошел все необходимые испытания. Кардиомонитор широко используется в государственных медицинских учреждениях и в крупных частных клиниках России. Планируется, что данный аппарат также будет использоваться в фельдшерско-акушерских пунктах Саратовской области. Это позволит повысить качество жизни населения, проживающего в удаленных населенных пунктах.