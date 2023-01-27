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В Саратове пройдет карьерный форум для студентов

Новости
Губернатор Роман Бусаргин встретился со студенческим активом СГТУ им. Гагарина Ю.А.. Глава региона пообщался с молодыми людьми и ответил на интересующие их вопросы.
В Саратове пройдет карьерный форум для студентов

В частности, ребята спрашивали про трудоустройство после окончания учебного заведения и о новых программах поддержки студентов. Губернатор поддержал идею о проведении регионального карьерного форума. Кроме того, они рассказали о своей волонтерской и научной деятельности, а также о планах на будущее.

В беседе с молодежью Роман Бусаргин вспомнил свою студенческую жизнь. Он рассказал о том, что в юношестве увлекался автомобилями и техникой, а летом работал штурвальным на комбайне.

«Студенчество – это замечательная пора. Всегда ее вспоминаю с теплом и улыбкой. В университете тяготел к точным наукам. Мой любимый предмет – сопромат. Я и сейчас люблю иногда задачки порешать», - отметил губернатор.

В конце состоялась церемония награждения отличившихся студентов.